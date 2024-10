Il Parma ferma la Juventus a Torino: bianconeri costretti per due volte a rincorrere. L'Atalanta vince ancora. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sono da poco terminate le due gare di Serie A di questo mercoledì di infrasettimanale. A Torino è andato in scena un incontro ricco di reti, finito con un punteggio a sorpresa. Il Parma infatti è uscito indenne dal campo della Juventus, fermata per 2-2.

Il Parma ferma la Juve

In realtà sono stati proprio gli emiliani a passar per due volte in vantaggio, prima con Delprato e poi con Sohm. Gli uomini di Thiago Motta hanno dovuto riprendere gli ospiti due volte con Mckennie e Weah. 2-2 finale con dei miracoli sulla linea dei difensori del Parma nel finale di gara.

Gasperini invece non perde un colpo

L'altra gara della serata, Atalanta-Monza, ha visto invece trionfare i bergamaschi, padroni di casa. Una rete di Samardzic e un'altra di Zappacosta nel finale hanno sancito la vittoria dei nerazzurri. 2-0 e altri 3 punti in saccoccia; nei brianzoli si segnala una buona partita disputata dal viola Alessandro Bianco.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 21, Atalanta 19, Juventus 18, Fiorentina 16, Udinese 16, Lazio 16, Milan 14, Torino 14, Bologna 12*, Empoli 11, Roma 10, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Parma 9, Lecce 8, Venezia 8, Monza 8, Genoa 6.

*= una partita in meno.