Campionessa nel tennis ma anche grande tifosa viola, Martina Trevisan ha parlato dall'evento sugli Stati Generali dello Sport, oggi a Firenze: “E’ un onore per me essere qui in una giornata importante per noi donne, lo sport è una medicina per andare avanti e per vivere meglio. Ultimamente il tennis sta avendo un impatto molto importante sul mondo, grazie a Sinner ma anche a noi donne che negli ultimi anni abbiamo raggiunto ottimi risultati, siamo in 5 tra le migliori 50 al mondo. La Fiorentina? Io sono tifosa, purtroppo sono cresciuta in una famiglia di juventini, soprattutto il mio babbo che era friulano. E’ stato un calciatore, arrivato fino in Serie B, per cui spesso mi viene associato il bianconero ma è sbagliato, io sono tifosa viola”.

"Mi sento fiorentina, mia mamma è di Firenze e sono cresciuta qui. Quando i miei si conobbero ci dovemmo spostare verso il mare ma i colori che mi appartengono sono quelli viola. Mi piacerebbe andare più spesso allo stadio anche se è difficile per gli impegni che ho. Sto vedendo che hanno realizzato un impianto bellissimo come il Viola Park, che spero di poter visitare presto2.

"I miei campioni nello sport? Nel tennis Flavia Pennetta. Ho avuto poi l’onore di conoscere Batistuta l’anno scorso al Calcio Storico, più di recente invece Biraghi, che con la sua attività a Campi Bisenzio ha dato un grande esempio".