Comincia l'avventura della Fiorentina Femminile in Champions League: ecco l'avversario e il percorso delle ragazze di De La Fuente

Dopo l'esordio europeo della Fiorentina nella gara di ieri sera, anche la squadra femminile viola è pronta a cominciare la propria avventura. Si tratta in questo caso di Champions League, competizione alla quale le ragazze di De La Fuente sono tornate a qualificarsi lo scorso anno.

L'avversario della Fiorentina

La Fiorentina dovrà disputare un primo turno che prevede un quadrangolare in sede unica, affrontando prima i padroni di casa del Brondby in semifinale il 4 settembre alle ore 18 e poi - in caso di vittoria - una tra Ajax e Kolos Kovalivka (Ucraina) in finale il 7 settembre.

La struttura del torneo

Ovviamente ci sono anche altri quadrangolari, e le vincitrici di ognuno di essi accederanno al secondo turno. Qui verranno disputate altre sfide per determinare quali saranno le 12 squadre che raggiungeranno alla fase a gironi della Champions League le già qualificate Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.