Polemica Rai-Mediaset: "La Coppa Italia va di mezzo a Sanremo". E i tifosi viola potrebbero essere obbligati a scegliere...

Nella giornata di venerdì, è stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2024/25 ma sono già iniziate le polemiche. A farlo è stata la Rai, nonostante i diritti tv siano di Mediaset, che manderà in onda anche la Supercoppa.

Sanremo durante Fiorentina-Juve!?

Ad alzare la voce è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, che sui propri profili social ha criticato aspramente la decisione di fissare i quarti di finale di Coppa Italia, con la possibilità di big match come Fiorentina-Juventus, nei giorni in cui andrà in onda il Festival di Sanremo, nelle serate che vanno dal 4 al 6 febbraio 2025.

E Carlo Conti come fa?

Ora, è stupido chiedere cosa sceglierebbero di guardare i tifosi viola, ma questa eventualità potrebbe colpire uno dei più noti… Il conduttore del Festival, Carlo Conti, sarebbe infatti obbligato a seguire la sua Viola mentre gestisce tutta l'orchestra sanremese. Ad ogni modo, comunque, prima ci sarebbe da passare l'ottavo di finale. Intanto, questa vicenda noi la possiamo prendere sul ridere…