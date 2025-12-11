​​

Romano: "La Fiorentina è su Coppola. Il club viola farà un mercato importante a gennaio"

Una squadra che interverrà nel prossimo mercato di gennaio è sicuramente la Fiorentina, che deve cambiare la propria rosa per cercare di raggiungere la salvezza. 

“La Fiorentina ha chiesto Coppola”

“Un nome a cui fare attenzione è quello di Diego Coppola che sta trovando poco spazio al Brighton - spiega il giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube - E tra i tanti club che hanno chiamato per lui c'è anche la Fiorentina". 

“Un mercato importante per i viola”

Romano ha poi specificato che il club viola “dovrà fare un mercato importante e sta lavorando anche su questo giocatore, perché potrebbe essere un'opportunità nel prossimo mercato”. 

