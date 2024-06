Pradè e i suoi 'pallini': Quelli che il dirigente della Fiorentina è tornato a trattare

Certi amori fanno giri immensi e poi (molto spesso) ritornano, specie se si parla di giocatori e specie se a trattarli è Daniele Pradè. Una bella lista di ‘pallini’ del direttore sportivo della Fiorentina la pubblica stamani La Nazione.

Sul quotidiano cittadino viene sottolineato il fatto che molti di questi potrebbero essere trattati dai viola e alcuni potrebbero diventare giocatori allenati direttamente da Palladino.

I nomi

Come Retegui, Lucca e Zaniolo in attacco (ma occhio anche a Dia) o Vera (mediano del Corinthians già sondato dodici mesi fa) Vranckx del Wolfsburg (a un passo dai viola nell’agosto 2023 poi saltato sul più bello e ora impegnato ai campionati europei) e Lo Celso per il centrocampo. A proposito di quest'ultimo, l'argentino ha il contratto in scadenza tra un anno, il che potrebbe essere certamente un vantaggio per chi lo tratta.

Il portiere già sondato

E intanto tra i pali sono in rialzo le quotazioni del già sondato Falcone (estremo difensore del Lecce).