Il punto sul mercato: tra le valutazioni su Gudmundsson e la voglia di chiudere per Tessmann. Juventus e Atalanta si contendono Nico Gonzalez

Giornata abbastanza spenta per il mercato della Fiorentina, senza colpi di scena significativi per quanto riguarda le trattative principali del club viola. Si continua a lavorare per Tessmann, che nonostante il disturbo della Roma sembra sempre più vicino a sposare il progetto di Raffaele Palladino. E poi il capitolo Gudmundsson, tra i continui contatti con il Genoa e quel processo in sospeso che inevitabilmente condiziona cifre e valutazioni.

Un altro spagnolo per la porta

Il nome nuovo in entrata riguarda la porta ed è quello di Kepa Arrizabalaga. L'estremo difensore spagnolo, dopo il fallimentare prestito al Real Madrid, è rientrato al Chelsea che intende venderlo a un anno dalla scadenza. Ripensando agli 80 milioni sborsati nel 2018 per acquistarlo dall'Athletic Club fa quasi sorridere pensare che i blues lo lascerebbero partire per una cifra intorno ai 5 milioni, ma ciò che rende complicata la trattativa è l'altissimo ingaggio percepito finora dal portiere classe 1994.

Duello per Nico Gonzalez

Infine il fronte uscite: mentre è ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Egharevba al Renate, continunano a rincorrersi le voci sul futuro di Nico Gonzalez. Juventus e Atalanta ci puntano forte, ma l'operazione rientra in un gioco di incastri che riguarda i due club e anche altri giocatori (Koopmeiners e Chiesa su tutti). Intanto Giuntoli prova a giocarsi la carta delle contropartite McKennie e Arthur per abbassare il prezzo, ma la Fiorentina al momento non sembra interessata a questo tipo di trattativa.