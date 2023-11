Thiago Motta recupera un ex in vista della Fiorentina: lavoro differenziato per El Azzouzi

Questa mattina, attorno alle 11, il Bologna di Thiago Motta è tornato in campo per preparare la trasferta di domenica contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra felsinea quest’oggi ha svolto una sessione focalizzata sul lavoro tecnico, svolgendo anche esercitazioni sulla finalizzazione e sulla conclusione in porta. L’unico giocatore indisponibile è Oussama El Azzouzi, alle prese con un problema fisico ed ha svolto una seduta differenziata.

A Motta sono arrivate anche buone notizie dall’infermeria. Come annunciato dal club rossoblu, tramite una nota stampa sul proprio sito ufficiale, quest’oggi il terzino destro Lorenzo De Silvestri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo con i compagni dopo un breve stop. L’ex laterale viola si era infortunato il 28 ottobre nel derby d’Emilia contro il Sassuolo.