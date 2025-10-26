Pioli: "Abbiamo meritato il pareggio, i cambi ci hanno dato energia. Passi avanti rispetto alle ultime uscite, non ci siamo scomposti"

Dopo il pareggio col Bologna Stefano Pioli ha parlato anche a DAZN, concentrandosi su varie tematiche della gara odierna fino alla prossima sfida con l'Inter.

“Il tiro finale di Dodˆo lasciava presagire il gol, purtroppo non ci siamo riusciti, è un peccato perché lo meritavamo. Mi prendo la grande voglia della squadra di lottare e non arrendersi mai. Siamo andati sotto per colpa di alcuni rimbalzi, non è un momento facile ma appunto per questo la squadra ha meritato questo pareggio“.

“Sicuramente i cambi ci hanno fatto bene e dato energia, è sicuro. Nel secondo tempo il Bologna ha vinto troppe seconde palle, soprattutto in mezzo e questo non ci ha permesso di avere la giusta inerzia. È stata una partita complicata, ma interpretata con l’attenzione e volontà di non arrendersi giusta. In questo, abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alle ultime uscite, non ci siamo scomposti dinanzi alle difficoltà“.

“Moise ha fatto una buonissima partita in tutti i 90′, avendo occasioni sia in coppia con Gud che con Dzeko. Dobbiamo trovare i nostri equilibri per trovare la vittoria in campionato. L'Inter? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, alle nostre caratteristiche, sapendo che ci saranno momenti in cui dovremo soffrire tutti insieme e pensare anche a fargli male appena si palesa la possibilità di farlo“.