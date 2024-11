Vanoli prepara il modulo anti-Fiorentina: cosa filtra dalla rifinitura granata

L'allenatore del Torino Paolo Vanoli vorrà presto superare il brutto momento vissuto dalla sua squadra, che ha incassato ben 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di Serie A disputate. Pare che, contro la Fiorentina, la chiave di volta possa essere il cambio modulo, come riportato da torinogranata.it.

Il cambio in difesa in vista della Fiorentina

Mister Vanoli ha provato infatti la difesa a 4, modulo a cui era già passato durante la sfida esterna contro la Roma, persa per 0-1. La difesa a 3 ultimamente stava presentando non pochi problemi per i granata, visti i 10 gol subiti nelle ultime 5 partite: ecco perchè contro la Fiorentina Vanoli passerà probabilmente ad un 4-3-1-2, con Lazaro, Walukiewicz, Coco (in ballottaggio con Maripan) e Masina. Davanti previsto Vlasic a supporto delle due punte Adams e Sanabria.