Sara Ventura: "L'assenza di Zapata pesa sul Torino. Granata e viola uniti dall'odio per la Vecchia Signora"

Sara Ventura, sorella di Simona, ha parlato a Lady Radio della partita di domani tra Torino (di cui è tifosa) e Fiorentina. Queste le parole della conduttrice radiofonica.

Sulla situazione del Torino: “Ai granata manca il perno della squadra, Duvan Zapata, anche se almeno abbiamo recuperato Vlasic. Ad inizio stagione sia io che Simona ci eravamo gasate, non siamo abituate a vedere una partenza così positiva, di solito rimaniamo umili e non ci illudiamo. Torino e Fiorentina unite dal grande odio verso la Juventus, che però unisce un po' tutti i tifosi: non si può dire che sia una squadra simpatica”.