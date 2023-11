Il Bologna non ha intenzione di fermarsi e sorpassa pure la Fiorentina: Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa l'ultima gara in programma per il 13° turno di campionato. Il Bologna ha vinto contro il Torino per 2-0 mandando in rete Fabbian, su un errore del portiere Gemello e sul finire di tempo anche Joshua Zirkzee, che aveva segnato anche ai Viola.

Con questo risultato, la squadra allenata da Thiago Motta sorpassa proprio la Fiorentina in classifica, portandosi a +1.

Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 32, Juventus 30, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Bologna 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Monza 18, Frosinone 18, Lazio 17, Torino 16, Lecce 15, Sassuolo 15, Genoa 14, Udinese 11, Cagliari 10, Empoli 10, Verona 9, Salernitana 8.