Mercato Fiorentina: gli obiettivi sono già noti. Goretti al vaglio delle candidature

Da una parte c'è Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina sta cercando soluzioni per risalire in classifica con i giocatori che ha a disposizione.

Dall'altra invece c'è il direttore sportivo, fresco di nomina, Roberto Goretti, che sta invece già cominciando a vagliare le varie candidature per il mercato di gennaio.

Obiettivi

In questo senso sono già noti gli obiettivi in quella che sarà la prima finestra di trattative guidate dal ds umbro: un difensore e un centrocampista.

Non previste

Questo ovviamente al netto di uscite pesanti che al momento però non sono previste.