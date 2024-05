Flachi: "La rimonta di Cagliari ci consegna una squadra pronta per la finale di Atene. Ecco chi sceglierei tra Nzola e Belotti"

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa viola. Questo une estratto delle sue dichiarazioni:

“Ad Atene servirà gestire la situazione ambientale”

“Per il momento ho sensazioni abbastanza positive: nonostante le tante difficoltà è riuscita a ribaltare il risultato e a raggiungere la vittoria a Cagliari: questo vuol dire che la squadra sta bene mentalmente e fisicamente, e questi aspetti ti daranno modo di preparare al meglio la finale. E’ chiaro che la Fiorentina dovrà essere pronta ad affrontare anche la situazione ambientale, però vedo questa squadra abbastanza pronta. Le due sconfitte della passata stagione hanno sicuramente insegnato qualcosa, verrà affrontata nel migliore dei modi”.

“La Fiorentina non deve avere paura: deve giocare come sa fare”

Ha poi aggiunto: “I viola dovranno stare molto attenti, perchè l’Olympiakos cercherà sicuramente di partire forte: lo stadio potrebbe condizionare molto, e la Fiorentina potrebbe fare molta piu fatica. La squadra dovrà essere brava a fare quello che fa di solito, è vero che spesso ha un assetto molto offensivo ma in alcuni casi si può giocare ragionando di piu. Anche a Cagliari ha preso dei gol che si potevano evitare, i viola dovranno cercare di correggersi e di migliorare questi aspetti. Se non lo si fa diventa difficile poi trovare la vittoria in uno stadio come quello che si troverà la Fiorentina davanti: se l’approccio non sarà giusto c’è la possibilità di poter sbagliare partita e regalare occasioni agli avversari”

“Ecco chi scelgo tra Belotti e Nzola”

Ha poi concluso parlando del centravanti da schierare a Atene: “Nonostante le ultime uscite di Nzola continuo a puntare tutto su Belotti. Il Gallo da molte piu alternative: ha dalla sua la possibilità di dare alla squadra molta piu profonditi rispetto al’angolano, di fatto favorendo gli inserimenti dei compagni. Nell’ultimo periodo Nzola ha fatto gol determinanti, ma credo che sia piu utile a gioco in corso”.