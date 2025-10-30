Il Sassuolo piega il Cagliari e torna a vincere: succede tutto nella ripresa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è concluso il primo dei due posticipi della nona giornata di Serie A. Allo stadio Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa ospitavano il Sassuolo del campione del mondo Fabio Grosso. Al termine di una partita tutto sommato aperta a prendersi l'intero bottino sono gli ospiti: al novantesimo i neroverdi vincono per 1-2.

Il Sassuolo conquisa i tre punti nella ripresa

Dopo un primo tempo nervoso e di studio succede tutto nella ripresa. Apre le danze Laurientè, che al 54' sblocca la partita. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio del Sassuolo: al 65' è Pinamonti a sfruttare un assist di Volpato e a portare gli ospiti sul doppio vantaggio. Inutile la rete di Sebastiano Esposito al 73' e l'assalto finale dei sardi. Il Sassuolo sale a quota 13 punti e sale al decimo posto, il Cagliari invece resta quattordicesimo a 9 punti.

La classifica

Questa è la nuova classifica di Serie A: Napoli 21, Roma 21, Milan 18, Inter 18, Como 16, Juventus 15, Bologna 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Udinese 12, Torino 12, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa 4, Fiorentina 4, Genoa 3.