Il giornalista Paolo Condò è intervenuto per parlare della Fiorentina e del suo inserimento in Conference League. Ecco le sue parole a Sky Sport: “La vedo come seconda squadra di questa competizione. Non ce ne voglia la Viola, però il Chelsea è nettamente la candidata numero uno. Va detto che le finali degli scorsi anni sono andate male per un motivo o per un altro, ma la Fiorentina non le ha certamente affrontate da sfavorita. Magari giocare un'eventuale finale contro una squadra più forte può essere invece molto stimolante, ve la butto lì”.

“Integrati Fagioli e Zaniolo, la Fiorentina avrà certezze in più”

Sui nuovi arrivati in casa viola: “La Fiorentina darà più certezze tra qualche settimana, quando Zaniolo e Fagioli saranno inseriti all'interno del meccanismo di Palladino. Servono i giusti tempi di adattamento per due giocatori dalle qualità indiscusse”.

“Bene la Fiorentina sul mercato. E Kean ha superato ogni aspettativa”

Sul mercato: “Si è mossa molto bene. Così come la Lazio, ha una rosa piuttosto lunga e ha la possibilità di far rifiatare certi suoi uomini. Qualcosa non è andato benissimo, Gudmundsson aveva altre aspettative. Mentre Kean è andato oltre qualunque previsione”.