Continuano a far discutere le scelte arbitrali, anche l'Hellas protesta: "Perpetrata grave ingiustizia verso di noi"

Non accennano a placarsi le proteste verso la classe arbitrale italiana: l'ultima istanza arriva dalla zona retrocessione, con una diretta rivale della Fiorentina che ha lamentato un torto subito oggi.

L'episodio scatenante

Siamo all'undicesimo minuto di Parma-Hellas Verona: l'attaccante degli scaligeri Orban subisce un fallo, che Pairetto non ravvede, portando alle proteste troppo veementi del nigeriano. Non è dato sapere cosa abbia detto, ma tanto è bastato per far estrarre il cartellino rosso al direttore di gara, lasciando l'Hellas in dieci per 80 minuti. La partita è poi terminata 2-1 per il Parma, con l'Hellas che quindi vive una situazione sempre più complicata dal punto di vista della classifica, all'ultimo posto a -6 dalla salvezza.

Silenzio stampa

L'episodio arbitrale, però, non è passato inosservato: l'Hellas, infatti, avrebbe deciso di non rilasciare dichiarazioni al termine del match, percorrendo invece la via del silenzio stampa, spiegando che ‘è stata perpetrata un’ingiustizia nei confronti non solo del club, ma anche di tifosi e città'.