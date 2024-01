‘Italiano è il nuovo Antonio Conte’

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio di diversi temi di casa viola, tra cui la possibile permanenza di Italiano e il possibile acquisto di Vargas dall'Ausburg: "E' Italiano la chiave di volta di questa Fiorentina. Ma lui ancora non ha deciso sul suo futuro, ci sono squadre su di lui. Se scegliesse Firenze la piazza si tranquillizza. Conferenza stampa a reti unificate, Commisso accanto a Italiano: “Questo è il nostro allenatore anche per il prossimo anno”. E allora ci tranquillizzeremmo. Il contratto se uno vuole andare via non conta nulla. Ma questo è il nuovo Antonio Conte, sta facendo e farà benissimo. Firenze deve chiedere la permanenza di Italiano".

‘Vargas? Con questi giocatori non vinci niente’

E sul possibile acquisto di Vargas: “Non lo conosco nemmeno… Magari il pubblico vede una faccia diversa ed è contento ma non si risolve nulla. Ma questi son giocatori che se li paghi 7-8 milioni non vanno bene. Non vinci niente. A gennaio è difficile trovare qualcuno di giovane e anonimo che possa esplodere. Ma la gente che non spende va al mercatino a comprare i vestiti. I ricchi vanno in Via Tornabuoni, dove al massimo sbagli un colore, ma ne esci vestito bene".