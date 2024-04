Perso a gennaio, perso per sempre: Gudmundsson pronto al grande salto in estate. La strategia di una big italiana

Mancato a gennaio, mancato per sempre. Una dinamica tipica del calciomercato colpirà la Fiorentina anche in merito ad Alfred Gudmundsson, che in estate diventerà un obiettivo di tanti top club con cifre da capogiro. Non che fossero pochi i soldi richiesti dal Genoa lo scorso inverno, ma visto che il giocatore sta continuando a offrire un ottimo rendimento c'è da immaginarsi che serviranno follie per aggiudicarselo in vista del prossimo campionato.

La strategia di una big italiana

Pronta a farle, in un certo senso, è ovviamente l'Inter. I nerazzurri vorrebbero Gudmundsson per rinforzare ulteriormente la squadra anche in ottica Champions League, ma i 40 milioni richiesti dal Genoa sono troppi per essere pagati interamente. Spazio quindi alle contropartite, che - come riporta Tuttosport - potrebbe rispondere ai nomi di Mattia Zanotti, Francesco Pio Esposito e Gaetano Oristanio. Una cosa è certa: la Fiorentina, mancata l'occasione a gennaio, non tornerà su Albert Gudmundsson.