A Lady Radio l’ex difensore gigliato Roberto Galbiati si è concentrato sull’aria di casa Fiorentina dopo la sconfitta col Napoli ma non solo, per poi toccare anche varie tematiche di mercato a tinte viola.

‘Da varie partite la Fiorentina sta faticando sul piano del gioco’

“La Fiorentina ha un po’ smarrito il gioco nelle ultime partite, faticando a creare occasioni da gol, al di là dei rigori sbagliati. Non ho visto quella squadra pimpante ammirata in precedenza, vero che manca Gonzalez ma la Fiorentina non è solo Nico. Se mancano alcuni giocatori bisogna cercare di cambiare qualcosa nel modo di scendere in campo, come accaduto col Bologna che è una squadra di livello simile a quello viola. Mi chiedo perchè non riproporre quel tipo di squadra. Il futuro di Italiano? Ancora presto per parlare del futuro dell'allenatore, si aspetterà di vedere come andranno le cose nelle coppe e il tecnico vorrà vedere le scelte della dirigenza sul mercato".

‘Belotti? Sarebbero tanti attaccanti in rosa. Meglio Vargas di Rodriguez perchè…’

"Non conosco Rodriguez ma gioca sulla sinistra. Mi vanno benissimo le scommesse in generale, ma non in questo momento qui. La Fiorentina è in una posizione di classifica inaspettata, per varie ragioni, e servono certezze. L’uruguaiano viene da un infortunio ha giocato due minuti in 3 mesi, è pronto subito? Boh…Mi sembra una scelta azzardata. Preferirei spendere per Vargas, che gioca in Europa ed è più pronto, può arrivare e giocare. Belotti, se arrivasse, deve uscire una punta. Ci sarebbero tre attaccanti e servirebbe giocare con due punte ma non mi sembra ci sia questa intenzione da parte del tecnico. Si creerebbero dei malumori, qualcuno non giocherebbe mai. Beltran deve essere titolare, Nzola è il pupillo dell’allenatore, mi sembrerebbero un po’ troppi…".