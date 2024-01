Intervistato da Firenzedintorni.it, l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è tornato sulla sconfitta viola in Arabia Saudita contro il Napoli e poi commentato lo stallo del calciomercato gigliato.

‘La squadra ha fatto qualcosa di importante ma che era nelle corde’

“La sconfitta con il Napoli non deve aver riportato con i piedi per terra la Fiorentina, visto che la squadra ha fatto qualcosa di importante ma che era nelle corde. Il fallimento di squadre come Roma, Lazio, Atalanta e Napoli nella prima parte di stagione ha aiutato la Fiorentina, che si è fatta trovare pronta, ma quello che non torna è il mercato”.

‘Mercato? Auguriamoci che arrivi qualcuno e non sia troppo tardi’

“Ci aspettavamo dei movimenti di mercato già dai primi di gennaio, perchè se si vuole difendere il quarto posto in classifica servono nuovi innesti, sarà difficile farlo con i calciatori a disposizione. Ci sono tante competizioni e tante partite da affrontare, e poi subentrano gli infortuni di mezzo. Le altre squadre hanno valori e qualità superiori a quelli della Fiorentina e sono più abituate a stare a certi livelli. Auguriamoci che possa arrivare qualcuno, sperando non che non sia già troppo tardi”.