Guillermo Trama, match analyst per l’agenzia di Alejandro Camano, storico procuratore di Borja Valero, ha analizzato il profilo di Lucas Beltran a Radio Bruno. L’attaccante argentino classe 2001 è uno dei giocatori maggiormente inseguiti dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo.

Ecco le parole di Trama: “Beltran è una punta centrale che staziona negli ultimi metri di campo, ma sa anche giocare con un altro attaccante ed è capace di fare gol in tanti modi. La caratteristica principale del giocatore è la sua intelligenza in area di rigore, non è potente, a differenza di Batistuta, ad esempio. È un elemento di personalità, un grande lavoratore in campo”.

Poi ha proseguito: "Lo vedo molto bene nel calcio italiano, dopo aver lavorato tanto in Argentina per farsi spazio, passando anche dal Colon in prestito, prima di imporsi al River Plate. Segna tanti gol decisivi per il risultato, senza avere tante occasioni, e questo è importante. Diventare un elemento importante per il River Plate è stato un passo determinate per la sua crescita”.