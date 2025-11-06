Veiga: "Mi ispiro molto a Dodô, cerco di prendere il meglio da lui. Il Via del Mare è uno stadio fantastico, faremo grandi cose"

A scatenare la rivoluzione in casa Fiorentina è stata, inevitabilmente, la sconfitta interna contro il Lecce. Il calciatore giallorosso Danilo Veiga ha parlato così a Radio Serie A: “Di Francesco mi sta aiutando a crescere, io nasco come giocatore offensivo ma lui mi ha aiutato a migliorare sulla fase difensiva. Lo Stadio Via del Mare è meraviglioso, i tifosi ci aiutano tanto quando giochiamo in casa e sono sicuro che quest'anno potremo fare grandi cose”.

“Mi ispiro molto a Dodo”

Poi ha aggiunto una curiosità su un calciatore della Fiorentina: “Tra i miei punti di riferimento c'è Dani Alves, ma nel campionato italiano mi ispiro molto a Dodo della Fiorentina. Lo ammiro molto, è un esterno offensivo di grande spinta. Voglio prendere il meglio da lui ed essere un calciatore in grado di bilanciare entrambe le fasi”.