Contro l'Udinese è una partita da portare a casa per la Fiorentina, che a pochi giorni dal Natale vuole rimanere agganciata ai piani alti della classifica in vista degli impegni di fine e inizio anno con Juventus e Napoli.

Anche per questo, Palladino stasera cambierà qualcosa dall'inizio. I principali indiziati a riposare sono Comuzzo e Beltran. Il difensore viola non è al 100% e al suo posto è lotta a due tra Pongracic e Quarta. Il croato è in vantaggio sull'argentino e l'ex Lecce potrebbe così tornare titolare in Serie A dopo l'esordio alla prima giornata a Parma.

Beltran, invece, sarà sostituito da Sottil, al rientro dopo la febbre che gli aveva impedito di esserci a Guimaraes. Lo scrive La Nazione.