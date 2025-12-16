L'ex Fiorentina e opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato della squadra viola e dell'atmosfera che si sta respirano a Firenze dopo il consolidamento dell'ultimo posto viola.

Le parole di De Gennaro

“Le litigate sono sempre successe, bisogna capire però il perché avvengono e se c'è qualcosa dietro. Credo ci sia uno scollamento totale purtroppo. Andare in B per il centenario sarebbe qualcosa di veramente problematico”.

Adesso che fare?

"Serve qualcuno che li responsabilizzi in maniera netta. Se hanno litigato devono prendere la situazione in mano. Puoi anche cambiare, ma chi prendi sul mercato oggi? Ma chi lo fa il mercato? Anche a livello di figure dirigenziali. Ci vuole una figura di riferimento forte che conosca certe strategie".