Toccata e fuga in America per Commisso: il presidente non vuole lasciare sola la Fiorentina e si affida a Italiano e Biraghi

Sarà un distacco stavolta più corto quello di Rocco Commisso con Firenze e i suoi ragazzi: il presidente, salvo questo devastante imprevisto, non si vedeva in città da novembre e chissà se sarebbe tornato o meno per il finale di stagione. L'addio a Barone ha scombussolato i piani e per Commisso all'orizzonte c'è il ritorno a New York per i funerali e quindi una nuova tappa a Firenze.

Il messaggio decifrato da La Gazzetta dello Sport è quello di una vicinanza che subirà solo una piccola pausa: nel frattempo Commisso si è affidato a Italiano e Biraghi, allenatore e capitano, i suoi due punti di riferimento.