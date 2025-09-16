C'è un curioso dato che sottolinea il Corriere dello Sport e che riguarda le squadre italiane che quest'anno saranno impegnate in Europa League e Conference League. La spia dell'allarme suona per Roma, Bologna e Fiorentina.

Pochissimi gol

Nelle prime tre giornate di campionato di queste tre squadre, nove partite in tutto, queste hanno segnato appena 5 gol in tutto, senza vedere a segno le loro punte (2 Roma, 1 Bologna, 2 Fiorentina). Per fare un paragone, la Cremonese da sola ha segnato quanto le tre squadre.

Serve cambiare rotta

Un problema da risolvere in tempi rapidi per i tre allenatori, che devono migliorare lo score offensivo delle proprie squadre in vista di un percorso europeo che sarà fondamentale anche per il ranking UEFA e quindi, per il possibile quinto posto in Champions a disposizione delle italiane.