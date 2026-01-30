Dragusin fino alla fine... Ma Paratici prepara anche il piano B

Dopo l'uscita di scena di Disasi la Fiorentina deve riaprire il casting per la difesa. Nel taccuino di Paratici e Goretti, scrive La Nazione, ci sono ancora diversi nomi che potrebbero raggiungere Firenze nei prossimi giorni.

Il preferito

Il preferito di Paratici è ovviamente Radu Dragusin. Il dirigente viola in pectore è disposto ad attendere anche fino a lunedì, ultimo giorno di calciomercato, per avere una risposta dal calciatore che nel frattempo è finito nel mirino di squadre più blasonate dei viola (in Italia il Milan). Se nessuna delle trattative in corso dovesse andare in porto ecco che allora il suo arrivo a Firenze non sarebbe più impossibile.

Piano B

Chiaro che uno o più piani B debbano esistere. Niakaté può essere una carta di riserva, Bijol anche. E il mai dimenticato Diogo Leite. Profili seguiti da settimane per i quali i contatti non sono mai cessati.