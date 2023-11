Vandevoordt: "Da qui in poi non vogliamo perdere punti, lotteremo per il bottino pieno contro la Fiorentina. Il gol subito? Uno schifo"

In vista della prossima giornata di Conference League contro la Fiorentina, dopo il secondo pareggio contro il Ferencvaros, il portiere del Genk Maarten Vandevoordt ha commentato la gara: “Se guardi la partita nel suo complesso, è un peccato non aver ottenuto tutti e tre i punti. D'ora in avanti non ne vogliamo perdere, lotteremo sempre per la vittoria, anche contro la Fiorentina e il Cukaricki”.

Sul gol subito: “È un vero schifo... La palla è rimbalzata male, l'ho raggiunta con il petto e l'avversario era già arrivato in anticipo. Un vero peccato, mi sarebbe piaciuto non subire gol”.