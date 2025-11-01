Caos si aggiunge a caos: Gudmundsson pronto alla trasferta europea ma non a Mainz. Out in Conference causa udienza in Islanda

Non bastavano contestazioni, astinenza semestrale da vittorie e rendimenti sotto la norma: per Albert Gudmundsson c'è ancora da pensare all'extra campo. Era nell'aria ma ora è ufficiale: l'islandese sarà costretto a saltare la gara di Conference di giovedì con il Mainz, in Germania, perché convocato mercoledì a Reykjavik per l'ultima udienza del processo che lo vede coinvolto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore partirà lunedì alla volta dell'Islanda per poi fare ritorno venerdì al Viola Park. Out dunque nella gara forse più insidiosa della league phase del torneo per motivi che purtroppo esulano dall'ambito sportivo. Una difficoltà in più per la Fiorentina, senza contare l'impatto che tutto ciò potrebbe avere (e aver avuto) su Gud anche nel match clou di domani con il Lecce.