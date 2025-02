Il procuratore di Infantino svela un retroscena di mercato: "A gennaio la Fiorentina ha valutato di riportare Gino a Firenze"

L'avventura araba di Gino Infantino, argentino classe 2003 di proprietà della Fiorentina, per quanto visto finora non è particolarmente fruttuosa. “Colpa” di un cambio allenatore: se infatti era stato il suo connazionale Hernan Crespo a volerlo all'Al-Ain, una volta esonerato l'allenatore anche Infantino ha trovato sempre meno spazio, anzi, non ne ha trovato proprio visto che Leonardo Jardim non lo ha praticamente mai impiegato.

Nonostante ciò, il suo procuratore Martin Guastadisegno ha raccontato a Tuttomercatoweb.com come la Fiorentina abbia vagliato l'opzione di richiamare il trequartista a Firenze, salvo poi tornare sui propri passi. Ha parlato così l’agente del giocatore viola: “Infantino è rimasto all'Al-Ain anche se a gennaio la Fiorentina si è mossa per valutare se richiamarlo o meno. Non se n'è fatto di niente, ma a luglio sarà ancora tempo di valutazioni: capiremo come muoverci nel modo migliore possibile per la sua crescita”.