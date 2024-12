Prima di Fiorentina-Inter, un'occasione Special per salutare tutti gli atleti di Quarto Tempo Firenze

Oggi al Viola Park non ha giocato soltanto la Primavera. Anche il test match per la Fiorentina Special: protagonisti le squadre Ossona Special e Quarto Tempo Firenze con i colori viola insieme agli amici nerazzurri. Il messaggio è quello di dire tutti uniti: “No alle barriere: il calcio è di tutti!”, con un chiaro riferimento allo sport per persone diversamente abili.

Prima di Fiorentina-Inter un applauso ai tanti atleti presenti al Franchi

Inoltre, appuntamento questo pomeriggio all'Artemio Franchi prima di Fiorentina-Inter per un applauso a tutti gli atleti che, partecipando attivamente al Campionato della FIGC, dimostrano l’importanza di un calcio inclusivo e aperto a tutte le abilità. Questo il bel messaggio di valore lanciato dal club gigliato, a poche ore dal big match contro i nerazzurri.

Il post della Fiorentina