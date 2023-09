Gonzalez la maglia è tirata, ma valgono le sensazioni dell'arbitro. Christensen abbatte Thuram

Al netto del fatto che non ci sono fuorigioco sulle prime due reti segnate dall'Inter, sono essenzialmente due gli episodi arbitrali salienti nel match giocato tra nerazzurri e Fiorentina, gara diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Il primo è al 37', quando Gonzalez si ritrova con la maglietta tirata da Bastoni in area di rigore nerazzurra e cade a terra. In questi casi valgono più di tutto le sensazioni dell'arbitro in presa diretta, che ha visto un contatto lieve tra i due, tale da non giustificare l'assegnazione del tiro dal dischetto ai viola. Peccato, perché se si fosse andati sull'1-1 probabilmente avremmo assistito ad un'altra partita.

Al 56' netto il rigore assegnato dal direttore di gara all'Inter, perché Christensen, dopo essersi fatto sfuggire il pallone di mano, abbatte Thuram. Calhanoglu batte il portiere gigliato dagli undici metri, 3-0 e partita chiusa. Poi ci penserà Martinez a rendere più pesante il passivo per la squadra di Italiano.