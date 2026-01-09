Lo Spezia riprenderebbe Nzola... Solo se la Fiorentina gli pagasse gran parte dello stipendio!
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo la rottura tra Pisa e Nzola, l'angolano torna (almeno virtualmente) a Firenze. La Fiorentina sta infatti cercando di piazzare l'attaccante in Serie A, dove il Genoa potrebbe essere interessato.
Interesse dello Spezia
A mostrare particolare interesse sarebbe stato nelle ultime ore lo Spezia, con il ds Melissano che ha contattato telefonicamente la Fiorentina per un primo sondaggio esplorativo.
La trattativa
Si parlerebbe di un prestito, ma i liguri non vogliono pagare oltre 250mila euro per lo stipendio di Nzola, che attualmente è vicino ai 900mila euro netti. Senza un grosso contributo al pagamento dell'ingaggio della Fiorentina, dunque, la trattativa non decollerà. Lo scrive La Nazione.
