Gasperini: "L'Atalanta ha tolto tanto a tanti, davamo fastidio lassù. Eravamo antipatici e quando andavamo a Firenze..."

L'allenatore della Roma Giampiero Gasperini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L'ex tecnico dell'Atalanta ha toccato tantissimi temi, fra questi anche il suo tribolato rapporto con gli arbitri e le tifoserie avversarie, non ultima quella della Fiorentina.

Polemiche e fastidi

“Ancora con questa storia degli arbitri, degli avversari, del pubblico delle altre squadre - dice Gasperini rispondendo ad una domanda sulle sue lamentele arbitrali - Credo che una città di centoventimila abitanti (l'Atalanta, ndr) desse fastidio là in alto. Bergamo è sicuramente una bella provincia, ma è grande come mezza Garbatella. In Europa andava ancora bene perché l’apprezzamento era palpabile. In Italia invece abbiamo cominciato a dare fastidio”

E su Chiesa…

Ivan Zazzaroni, autore dell'intervista, entra poi nello specifico chiedendogli di singoli episodi che, a suo tempo, fecero clamore “Chiesa? Non pesavano gli episodi, andavi a Firenze era così, a Milano idem. Torino, Napoli, Bologna, mai avuto sconti da nessuno. L’Atalanta ha tolto tanto a tanti e quindi era naturale che fosse accompagnata da antipatie diffuse”.

La partita contro la Fiorentina

Infin Gasperini ha parlato anche del presente e della recentissima vittoria della sua Roma contro la Fiorentina: “Sul nostro attacco si è detto tanto, ma abbiamo fatto due gol domenica, a Firenze. Tutti investono sull’attacco. La Juventus ha tre attaccanti fortissimi ed è andata a comprarne altri tre, il Napoli ha preso Lucca, Hojlund, Lang. L’Inter ha quattro punte di primo livello e ha speso in quel settore. Il Milan ha preso attaccanti, la Fiorentina pure, l’Atalanta Sulemana e Krstovic”.