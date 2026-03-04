De Gea assente all'allenamento di oggi: ecco il motivo

Niente allenamento per David De Gea. Il portiere della Fiorentina, al centro di numerosi discussioni in questi giorni dopo i gol subiti a Udine e soprattutto le dichiarazioni post gara, non ha preso parte alla seduta odierna al Viola Park.

Motivi familiari

Dietro la sua assenza ci sono dei motivi familiari, per la precisione il compleanno della piccola figlia per il quale De Gea è tornato a casa in Spagna. Come già successo in passato con alcuni suoi compagni, la società ha ovviamente concesso il permesso richiesto. Nessun problema fisico dunque, col portiere spagnolo che tornerà ad allenarsi domani e sarà regolarmente in campo contro il Parma.