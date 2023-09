Callegari: “La Fiorentina può inserirsi in zona Champions League. Al di là del tracollo di San Siro, ho visto buone idee”

In riferimento alla stagione appena iniziata della Fiorentina, il giornalista Massimo Callegari ha commentato le prospettive della squadra viola e il suo possibile posizionamento nella classifica finale.

Ecco le parole del commentatore sportivo, sul canale YouTube SisalTipster: “La Fiorentina ha avuto delle buone idee e ha fatto scelte interessanti. Al di là del tracollo di San Siro contro l'Inter, è una squadra che intriga. Chiaramente non la metto nella lotta Scudetto, ma come potenziale outsider da inserimento in zona Champions sì”.