L'ex procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi, insignito del premio Nereo Rocco, ha parlato così a Toscana TV durante Casa Viola: “Il calciomercato è stato buono, secondo me è una bella Fiorentina. Dopo le prime cinque ci siamo noi, se i giocatori non deludono le aspettative si può arrivare tranquillamente a 60 punti e quindi in Europa. Certo, poi ci sono stati degli acquisti che non ho capito: ditemi voi se è una sorpresa l'infortunio di Mina, che l'anno scorso ha fatto cinque partite. Arthur gioca molto bene, ma non può giocare insieme a Maxime Lopez perché sono due giocatori identici".

E poi: “La Fiorentina ha un grande direttore sportivo come Daniele Pradè, ma in società gli fanno fare poco. Barone non lo vedo preparato per stare dentro la giungla del mercato, un mondo fatto di bugie e strategie. Non ce l'ho con il direttore generale o con la proprietà americana, però rimprovero loro di non essersi mai fiorentinizzati”.

Infine su Italiano: “Ha fatto un grande primo anno, poi la Fiorentina ha commesso l'errore di alzargli lo stipendio. In questa società non c'è nemmeno un fiorentino, invece secondo me ci dovrebbe essere. Tornando al mister, le squadre vincono se i giocatori seguono le sue istruzioni. Sarà mica colpa di Italiano se Igor ha fatto quell'errore in finale di Conference League?”.