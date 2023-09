Il pugile fiorentino e tifoso viola Fabio Turchi è intervenuto a Casa Viola su Toscana TV per dire la sua sul momento della Fiorentina: “Penso che la rosa attuale sia leggermente superiore a quella dell'anno scorso. Non mi aspetto un campionato tra le prime quattro, però credo che la Fiorentina abbia un gruppo solido e che possa togliersi delle belle soddisfazioni. Sarebbe bello rigiocare una finale e magari vincerla. Tra i nuovi acquisti mi intrigano Nzola e Beltran, in particolar modo l'argentino che inevitabilmente rievoca la leggenda di Batistuta. Mi sembra che abbia un grande potenziale, speriamo che esploda”.

E poi: “Ho un bel rapporto di amicizia con Biraghi, l'ho incontrato lo scorso giugno alle partite del Calcio Storico. Mi piacerebbe in futuro impartirgli qualche lezione di pugilato, potrebbe fargli comodo (ride, ndr)”.