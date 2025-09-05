Kean ha voglia di prendersi l'Italia: un numero di maglia importante per l'attaccante della Fiorentina

Nella Fiorentina ha deciso di mantenere il numero 20, forse anche per scaramanzia visti i numeri ottenuti nella scorsa stagione. In Nazionale, invece, Moise Kean riparte da un altro numero di maglia, un numero importante che fotografa benissimo il ruolo che occuperà l'attaccante viola nel nuovo corso di Gennaro Gattuso.

Numero da bomber

Kean ha infatti scelto la maglia numero 11 (quella che nella Fiorentina appartiene a Sabiri, ndr), mentre la 9 sarà di Retegui. Il “suo” 20 è presente anche nelle file azzurre e sarà indossato da Zaccagni.