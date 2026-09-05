Incredibile a Roma. I giallorossi la ribaltano in 4 minuti e battono l'Atalanta. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Finisce l'ultimo anticipo di Serie A tra Roma e Atalanta.

La partita

Incredibile quanto successo all'Olimpico. La Roma ha ripreso il vantaggio dell'Atalahta, che era passata in vantaggio a inizio secondo tempo con Ederson. Nel finale i giallorossi hanno ribaltato la partita in 4 minuti: prima Hermoso pareggia all'89', poi la chiude Soulè al terzo minuto di recupero. La Roma beffa l'Atalanta e va a punteggio pieno.

La classifica di Serie A

La nuova classifica: Inter 9*, Roma 9*, Como 7*, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Atalanta 6, Udinese 4, Cagliari 3, Napoli 3*, Lecce 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 3*, Venezia 0, Genoa 0*, Parma 0, Bologna 0, Monza 0, Fiorentina 0*.

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