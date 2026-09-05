Giornata grigia per la Fiorentina: anche la Femminile viene sconfitta, travolta pesantemente dalla Roma e salutando la Coppa

Non si può dire che sia stata una giornata fortunata per la Fiorentina: dopo il pareggio subito all'ultimo dalla Primavera e la sconfitta incassata dalla prima squadra, anche le Women subiscono un pesante arresto, venendo eliminate dalla Serie A Women's Cup.

Una partita difficile

Un pesante 3-0 condanna la Fiorentina all’eliminazione dalla Coppa. Nel primo tempo la Viola di Pinones-Arce, pur senza riuscire a rendersi pericolosa, aveva dato l’impressione di poter sbloccare la partita. È però la Roma a sbloccarla al 17' con la rete di Greggi. Nella ripresa la squadra si è spenta e l’espulsione di Filangeri al 57' ha poi chiuso la gara: le giallorosse hanno infatti trovato il raddoppio all’81' con Greggi, che ha siglato la sua doppietta. In pieno recupero la rete di Van Dooren a chiudere definitivamente il match.

L'avventura in coppa già terminata

Finisce quindi già ai gironi l'avventura della Fiorentina nella Women’s Cup, con le viola chiamate ora a voltare pagina e a ripartire dagli errori commessi.