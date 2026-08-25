Borghi: "Lo schiaffo può aiutare Grosso, la Fiorentina resta intrigante ma ha svelato le sue fragilità. Atta così è sprecato"

Il giornalista Stefano Borghi commenta la sconfitta viola sul suo canale YouTube: “Si è parlato di Fiorentina come sorpresa del campionato, squadra che ha alzato l'asticella con un mercato incredibile. Ma si è trovata di fronte alla netta sensazione di dover completare questo cambio pelle”.

“Perdere Kean è pesante”

Su Kean: “La sua figura è troppo ingombrante per rimanere così sospesa. Sono convinto che alla fine il ragazzo andrà a Como e sarà il nuovo centravanti di Fabregas. La Fiorentina perde il suo bomber di riferimento e deve fare cose nuove”.

“Schiaffo d'aiuto per Grosso, le fragilità della squadra…”

“Questo schiaffo può aiutare Grosso a capire quali sono le strade da seguire. Io l'avevo detto, la griglia di partenza è imprevedibile finché il mercato è aperto. La Fiorentina ha potenzialità veramente interessanti per il gioco che può fare, però… Non è solo Kean, anche la difesa necessita di miglioramento. E ieri il reparto ha svelato la propria netta fragilità. E in una stagione senza coppe vanno capite le gerarchie”.

“Che centrocampo complicato. Atta e Oulai…”

Sul centrocampo: “Quello è stato il reparto più complesso schierato da Grosso. Atta fa la differenza, ma la fa da mezzala dentro il campo. E il focus è soprattutto su Oulai, Fagioli è andato in crisi”.