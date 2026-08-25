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Marinozzi: "Non sono sorpreso, la Fiorentina ha incognite inevitabili. Venga dato tempo a Grosso"

Redazione /
Fabio Grosso
Fabio Grosso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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La sconfitta pesantissima con cui la Fiorentina ha iniziato il proprio campionato lascia qualche scoria che disinnesca l'entusiasmo iniziale. Il giornalista Andrea Marinozzi, tuttavia, resta equilibrato e commenta sul proprio canale YouTube.

“Ci vorrà del tempo, spero che la Fiorentina ne dia a Grosso”

“Non sono troppo sorpreso. Il risultato (4-0) è molto pesante, ma non sono comunque del tutto sorpreso. Con tanti acquisti nuovi è difficile metterli in campo tutti assieme e si può andare in confusione. La titolarità di Dodo che è in uscita è un enigma. Ci vorrà del tempo e spero che la Fiorentina dia del tempo a Grosso”.

“Scalata impegnativa, mi aspettavo inizio lento”

“Il tecnico si trova di fronte a una scalata impegnativa, che in carriera non ha mai fatto. E quindi sarà complicato. Mi aspettavo un inizio lento da parte della Fiorentina. Ci sono anche tanti dubbi, come l'alternanza Oulai-Fagioli, l'uso degli esterni e l'assenza di fisicità a centrocampo. Ci sono un po' di incognite inevitabili, diamo tempo e vedremo”.

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