Longhi: "La Fiorentina di Grosso era attesa da un test importante, ma contro questa Roma sarà difficile per molti"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla prima uscita della Fiorentina di Fabio Grosso.

“Per quanto riguarda la Fiorentina quello dell'Olimpico rappresentava un importante banco di prova: era comunque la prima partita di una squadra totalmente rivoluzionata, che si è scontrata contro una squadra in grande spolvero. Una Roma in cui abbiamo visto cosa sia capace di fare la coppia Dybala-Malen. La Fiorentina in questo momento è in una situazione di assemblaggio, mentre i giallorossi hanno finito alla grande il campionato scorso e hanno dimostrato di saper ripartire nello stesso modo".

“Della Fiorentina è sorprendente il passivo, perdere contro questa Roma ci sta”

Ha anche aggiunto: “Quando Dybala fa quello che ha fatto, continuo a sostenere che sia l'unico giocatore in Italia che vale il prezzo del biglietto, ovviamente se sta bene. Nella Fiorentina quello che è sorprendente è il passivo subito, perché chiaramente ci sta di perdere contro questa Roma. Oltre che dalla Fiorentina però devo dire che mi aspettavo qualcosa in piu dal Bologna”.