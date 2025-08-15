Una 'coppetta' da 50 milioni per la Fiorentina. Un asset strategico

Non è la Champions League, ma per la Fiorentina, la Conference League vale comunque oro. La Nazione sottolinea come la terza competizione europea si sia rivelata una fonte di ricavi fondamentale per il club viola nel recente passato, con oltre 48 milioni di euro incassati nelle ultime tre stagioni europee.

Le cifre

Scendendo nel particolare, nel 2022/23 ha fruttato circa 15 milioni. Nel 2023/24, l'incasso è salito a 16,2 milioni mentre, nella scorsa edizione, la Fiorentina ha incassato 17,7 milioni.

Asset strategico

In sostanza, la Conference è diventato un asset strategico per la sostenibilità della società viola.