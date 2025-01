La scelta sbagliata da Palladino

La Fiorentina gira poco e male in questo periodo e di scelte sbagliate da parte di Raffaele Palladino, ce ne sono purtroppo diverse da segnalare.

Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma su una in particolare: quella relativa al trequartista.

Doveva giocare Beltran e invece…

Sul quotidiano sportivo si legge come Lucas Beltran sembrava in procinto di guidare l'attacco della Fiorentina a Monza, invece l'allenatore gli ha preferito Albert Gudmundsson dal primo minuto.

Una scelta che non ha pagato

Una scelta, quella del tecnico, che non ha pagato visto quanto ha prodotto l'ex Genoa nell'arco di tempo che ha avuto a disposizione. E cioè molto poco. Nella ripresa è invece venuto il momento dell'argentino che, non senza errori, ha dato comunque l'impressione di essere più in forma e adatto alla causa rispetto al compagno di reparto.

E' un Beltran che continua a dare più garanzie dell'acquisto potenzialmente più oneroso della storia della Fiorentina (Gudmundsson) e la logica vuole che domenica, contro il Torino, Palladino riparta dall'ex River, considerata la condizione atletica certamente più appropriata rispetto al collega.