Nel corso del proprio editoriale per Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha toccato varie piste di mercato facendo una panoramica per quanto concerne la Serie A, coinvolgendo anche la Fiorentina.

‘Ci sono le condizioni perchè Kean possa fare molto bene con Palladino'

“Le danze sono ufficialmente partite qualche giorno fa, ma sono già accadute tante cose. La Juventus è il club che sta facendo fuoco e fiamme, partendo dal reparto che aveva bisogno di un restyling assoluto, il centrocampo. Dopo Douglas Luiz tocca a Khephren Thuram, quindi Giuntoli si dedicherà a Koopmeiners, tutte trame svelate in tempi non sospetti. Kean da Palladino? Ci sono le condizioni perché possa fare molto bene”.

‘Nessuna fretta dell’Inter per Gudmundsson, i movimenti di Lazio e Roma'

“L’Inter vuole fare Gudmundsson alle sue condizioni e senza fretta. Il Napoli non può negare Buongiorno a Conte, in attesa degli sviluppi su Lukaku. Il Milan ha perso un mare di tempo per Zirkzee, avrebbe dovuto conoscere prime la storia delle commissioni. Passare da Zirkzee a Lukaku significa non avere le idee chiare su quanto occorra fare, visto che sono caratteristiche agli antipodi. Intanto, Emerson Royal e Fofana sono sempre più nel mirino. Interessanti Noslin e Dele-Bashiru per la Lazio, al netto dei continui mal di pancia di una tifoseria che ha rotto per sempre con Lotito. Se fosse perfezionato l’assalto a Greenwood, sarebbe un colpo da urlo. La Roma viaggia su profili francesi oppure protagonisti in Ligue1, elementare conseguenza dall’avvento di Ghisolfi”.