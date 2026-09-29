​​

header logo

Corriere Fiorentino: L'anno horror della Fiorentina, solo due squadre hanno fatto peggio

Redazione /
Corriere Fiorentino
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Sul Corriere Fiorentino di stamani è presente un articolo dedicato alla Fiorentina

Pagina 6

E' intitolato: “L’anno horror”. Ovvero: “Da settembre a settembre soltanto Lecce e Genoa hanno fatto peggio della Fiorentina, la difesa è un flop e Kean è ancora il miglior marcatore”. 

Un calvario

Articolo che inizia così: “Da settembre a settembre, dal Napoli al Napoli, da una sosta in archivio a una ancora in corso. Gli ultimi dodici mesi viola sono stati un calvario. I numeri, del resto, non mentono…”. 

Notizie correlate
💬 Commenti