Corriere Fiorentino: L'anno horror della Fiorentina, solo due squadre hanno fatto peggio

Sul Corriere Fiorentino di stamani è presente un articolo dedicato alla Fiorentina.

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E' intitolato: “L’anno horror”. Ovvero: “Da settembre a settembre soltanto Lecce e Genoa hanno fatto peggio della Fiorentina, la difesa è un flop e Kean è ancora il miglior marcatore”.

Un calvario

Articolo che inizia così: “Da settembre a settembre, dal Napoli al Napoli, da una sosta in archivio a una ancora in corso. Gli ultimi dodici mesi viola sono stati un calvario. I numeri, del resto, non mentono…”.