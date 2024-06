Borja Valero: "Bonaventura lascerà una lacuna tecnica e mentale. La Fiorentina deve pensare bene a come sostituirlo"

L'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato a Radio Bruno Toscana di Giacomo Bonaventura, che sembra a un passo dal lasciare la Fiorentina: “Jack è una certezza in campo. Avere in rosa un giocatore che capisce il gioco, che ha l'esperienza per aiutare i compagni più giovani e farli migliorare, è fondamentale”.

“Bonaventura lascerà una lacuna”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina farà le proprie valutazioni, qualora non venga rinnovato il contratto i dirigenti dovranno essere bravi a trovare un sostituto. Serve qualcuno che possa colmare una lacuna tecnica e mentale come quella che lascerebbe Bonaventura”.